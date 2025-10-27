L'executiva de Junts acorda per unanimitat trencar amb el PSOE

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
L'executiva de Junts, amb l'expresident de la Generalitat i líder del partit al capdavant, Carles Puigdemont, ha acordat per unanimitat trencar amb el PSOE, segons han explicat fonts consultades per Europa Press.
L'acord ha arribat després d'una reunió de la direcció del partit a Perpinyà (França), que ha començat a les 10 hores i s'ha allargat fins a les 13.15, i l'haurà de ratificar la militància en una consulta interna aquest dimecres i dijous.
El partit així ho considera perquè van ser les mateixes bases les que van validar en el seu moment el pacte amb els socialistes que es va visibilitzar amb l'acord de Brussel·les signat el 2023.
CONSELL NACIONAL
Abans, la formació celebrarà aquest dimarts un Consell Nacional a Barcelona per abordar la decisió acordada, que s'explicarà a Perpinyà aquest dilluns a partir de les 17 hores en una compareixença.
Els intents dels socialistes aquests darrers dies d'evitar la ruptura no han servit perquè els de Puigdemont facin marxa enrere, i ara faltarà concretar en què es traduirà la decisió de Junts de trencar les relacions amb el PSOE.
Tot i que sempre han rebutjat la possibilitat d'impulsar una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, des de fa setmanes sobrevola a Junts la possibilitat d'una moció de censura instrumental sense el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de candidat.
A L'AGOST
Va ser a l'agost quan Puigdemont ja va advertir que a la tardor passarien coses si Sánchez no complia amb els compromisos adquirits, i fa una setmana la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, va elevar la pressió.
En concret, la 'capitana' --com l'anomenen a Junts-- va etzibar al Congrés que calia "començar a parlar de l'hora del canvi", que la situació no es podia allargar més i que si no canviava el Govern central ho hauria de fer el seu partit.
Malgrat la polseguera que van aixecar les declaracions de Nogueras, el Govern central va mirar de calmar els ànims els dies posteriors en assegurar que no se sentien amenaçats per Junts i reduir aquesta expressió a un joc de paraules.
Pel Govern central és habitual que els independentistes facin aquests avisos quan volen elevar les seves exigències, però no volien interpretar-ho com un fet excepcional que fes pensar en una ruptura definitiva de relacions.
El mateix Sánchez va manifestar que tenen la voluntat de complir tots els acords signats amb Junts a l'inici de la legislatura, però va voler evidenciar que no tots depenen en exclusiva del Govern central, com la delegació de competències en immigració o el reconeixement del català a Europa.
En aquest sentit, un dels darrers intents de Sánchez per redreçar les relacions amb Junts va ser divendres, quan Espanya i Alemanya van acordar obrir un diàleg bilateral per arribar a una solució sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea.
El president del Govern central també va advertir que la possible decisió de Junts de trencar amb el PSOE podria obrir la porta a la "involució" del PP i Vox.
No obstant això, el malestar a Junts era palès des de feia mesos perquè consideraven que no hi havia hagut canvis ni avenços en cap de les seves demandes, també en l'aplicació de la llei d'amnistia perquè encara no ha permès el retorn de Puigdemont a Catalunya.
A més a més, retreien als socialistes que continuïn paralitzades algunes de les seves iniciatives sobre els delinqüents reincidents i contra l'ocupació d'habitatges, entre altres qüestions.