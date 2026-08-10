L'exdirigent de CDC David Madí defensa "avançar" i que poden haver-hi acords amb AC que funcionin

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
L'empresari i exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), David Madí, ha defensat aquest dilluns que no és "partidari de cordons sanitaris, sinó d'avançar" i que pot haver-hi acords amb Aliança Catalana (AC) que, segons considera, funcionin i uns altres que no.
Ho ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press en preguntar-li per si Junts ha de pactar amb AC en àmbit local, i preguntat pel mateix amb el PSOE a Espanya, Madí ha expressat que la legislatura "té pinta d'acabar convulsament", per la qual cosa ha instat a tots dos partits a analitzar per què és així i si hi havia una oportunitat de construir.
Creu que la legislatura ha fracassat "en part per personalismes i en part per falta d'ambició" i per, segons explica, tirar-se de cap a la baralla com a instrument polític bàsic.
Sobre la Llei d'Amnistia i la seva influència, ha assenyalat que "un dels problemes greus d'Espanya és la juristocràcia" perquè afirma que a l'última dècada s'ha donat als jutges les claus del que qualifica com a problema perquè ho resolguin i aquests no les volen perdre, i veu l'amnistia com una prova d'això.
Ha expressat que CDC era un partit capaç d'aglutinar sectors molt diversos: "Molta gent enyora l'espai que ocupava, d'un catalanisme sobiranista, centrat, constructiu. Confio en que els països de vegades cometen errors, però els corregeixen".