L'exdirectora del CNI, imputada en una segona causa per l'espionatge amb Pegasus

El tribunal conclou que "el CNI és l'únic client a Espanya del grup empresarial NSO"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

L'Audiència de Barcelona veu prou "indicis" per prendre declaració en qualitat d'investigada a l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Paz Esteban per la infecció amb el programa espia Pegasus al mòbil dels exdirigents d'ERC Diana Riba i Josep Maria Jové.

En una interlocutòria avançada per 'Eldiario.es' i consultada per Europa Press, la secció 3 de l'Audiència Provincial de Barcelona sosté que hi ha "una sospita fonamentada d'autoria criminal" sobre Paz Esteban com a responsable del CNI en les dates que es va espiar els dos terminals.

El tribunal sosté que hi ha coincidències en tots dos casos, com la utilització del mateix programa espia Pegasus, la tècnica d'infecció --mitjançant un enviament d'sms maliciosos--, l'ús del mateix servidor i del mateix domini.

Pel tribunal, "són elements suficients per pensar amb fonament que el CNI pot ser l'únic client a Espanya del grup empresarial NSO (distribuïdor del programa-software Pegasus) i per tant l'autor probable de la infecció dels diversos terminals telefònics afectats".

Afegeix, a més, que les víctimes pertanyien al mateix entorn polític i que, per tant, no es pot rebutjar la probabilitat de la tesi inculpatòria que es dirigeix contra Esteban.

En la interlocutòria, ordenen que s'entregui el mòbil de Jové als Mossos d'Esquadra "a fi d'analitzar-ho".

L'ESPIONATGE A ARAGONÈS

Cal destacar que Paz Esteban ja va ser imputada pel presumpte espionatge a l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, amb Pegasus i que va declarar com a investigada el gener de l'any passat al jutjat d'instrucció 29 de Barcelona sobre els documents desclassificats pel Govern central.

D'aquests documents es desprèn que la intervenció del seu telèfon es va autoritzar perquè el CNI creia que era qui dirigia els Comitès de Defensa de la República (CDR).