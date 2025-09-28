L'exdirectora del CNI declararà aquest dilluns per videoconferència com imputada en el 'cas Pegasus'

S'investiga la infiltració del 'programari' en els telèfons de Diana Riba i Josep Maria Jové
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
L'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, declararà aquest dilluns per videoconferència davant del Jutjat d'Instrucció 20 de Barcelona com imputada en el 'cas Pegasus' pel presumpte espionatge a polítics independentistes, segons han informat fonts judicials a Europa Press.
Es tracta de la segona vegada que compareix davant d'un jutge pel suposat espionatge a membres d'ERC, després de la seva declaració al gener de 2024, també per videoconferència, davant del Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona, assistida per lletrats de l'Advocacia de l'Estat, per la suposada infecció amb Pegasus al mòbil de l'ex-president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Aquest dilluns, ho farà front a la magistrada que investiga si els telèfons de l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, i del president d'ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, van ser infectats amb el mateix 'programari'.
La jutgessa li prendrà declaració per ordre de l'Audiència Provincial de Barcelona, que va ordenar la seva imputació després de considerar que existeixen "indicis" que suggereixen que darrere del presumpte espionatge a líders independentistes amb el programa Pegasus està el CNI.
A l'auto consultat per Europa Press, el tribunal va manifestar que existien suficients elements com per pensar "fundadamente" que el CNI pogués ser l'únic client a Espanya del grup empresarial NSO, distribuïdor de Pegasus, i per tant l'autor probable de la infecció a diversos terminals telefònics que, a més, pertanyen a persones del mateix entorn polític.
En aquest sentit, l'Audiència va ordenar a la instructora que prengués declaració a Esteban en relació a l'existència d'indicis sobre la "remissió de SMS maliciosos" a Josep María Jové a través de la mateixa infraestructura informàtica vinculada a les activitats desenvolupades pel CNI amb autorització judicial formal.
IMPUTADA EN QUATRE CAUSES
Esteban, que va ser cessada com a directora del CNI després de conèixer-se el presumpte cas d'espionatge massiu a polítics, activistes i advocats vinculats al procés independentista, està imputada en altres causes obertes en diferents jutjats de Barcelona.
En concret, se li investiga pel presumpte ús del programa Pegasus contra Aragonès; l'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, i l'ex-diputat d'ERC, Jordi Solé.
Aquesta mateixa setmana, el Jutjat d'Instrucció 2 de Barcelona ha admès a tràmit una querella presentada contra els exdirectors de la Guàrdia Civil, Félix Vicente Azón, i la seva successora María Gámez, l'exdirectora del CNI i diverses empreses tecnològiques per presumptes delictes de descobriment i revelació de secrets informàtics i d'accés il·legal a sistemes informàtics.
És la primera vegada que una jutgessa ordena investigar el presumpte paper de l'institut armat en el presumpte espionatge a l'independentisme.