Esteban diu que l'actuació del CNI sobre Sabrià es va fer amb l'autorització del TS

MADRID/BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exdirectora del CNI Paz Esteban ha assenyalat aquest divendres que l'actuació sobre l'exdirigent d'ERC i excàrrec del Govern Sergi Sabrià es va fer amb l'autorització del magistrat del Tribunal Suprem encarregat de conèixer les activitats del servei d'intel·ligència.
Sabrià va comparèixer el 2023 davant la jutgessa d'instrucció número 23 de Barcelona per ratificar la querella presentada i donar detalls de l'espionatge amb el programa israelià Pegasus.
Paz Esteban s'ha limitat a explicar que la intervenció del CNI sobre l'investigat es va fer amb l'aval del Suprem, segons han assenyalat a Europa Press fonts coneixedores de la declaració.
L'exdirectora del CNI ha comparegut davant els jutjats amb anterioritat per altres denúncies similars d'afectats per l'ús del programa Pegasus, com l'expresident Pere Aragonés, l'eurodiputat Jordi Solé o empresaris vinculats a Tsunami Democràtic, entre d'altres.
El Govern central va destituir Paz Esteban com a directora del CNI el maig del 2022, després de poc més de dos anys en el càrrec i set mesos abans que exercís de cap interina, enmig de les denúncies per l'espionatge amb Pegasus destapat per 'Citizen Lab'.