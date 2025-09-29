L'exdirectora del CNI al·lega que no pot declarar sobre l'espionatge a Riba i Jové

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, ha al·legat aquest dilluns que no pot declarar per obligació legal davant el jutjat d'instrucció 20 de Barcelona que investiga el presumpte espionatge amb Pegasus a l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, i del president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, han explicat fonts judicials a Europa Press.
Les mateixes fonts han expressat que, com a imputada, es pot acollir al dret a no declarar, però com a exdirectora del CNI té, a més, el "deure" de no fer-ho, ja que ha de ser el Govern central qui li aixequi el dret de reserva que li impedeix parlar sobre documents secrets.
L'exdirectora del CNI, que ha estat assistida per quatre lletrats de l'Advocacia de l'Estat durant la seva compareixença, que ha durat amb prou feines 5 minuts, només podria declarar sobre els documents secrets que van ser parcialment desclassificats.