L'exdirector del CNI descarta una intervenció dels EUA i Israel a Ceuta i assenyala el Marroc

Marcos Moreno - Europa Press
Ho atribueix al fet que el Marroc ha notat un "lleuger canvi d'actitud" d'Espanya
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
L'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i exambaixador, Jorge Dezcallar, ha descartat que els Estats Units (EUA) i Israel estiguessin darrere l'arribada massiva d'immigrants a Ceuta del juliol, i ha assenyalat el Marroc: "Jo crec que van dir: bé, recordem qui té la paella pel mànec aquí".
"Jo penso que hi ha altres països interessats a crear conflictes a Europa, entre europeus i en una zona tan sensible com l'estret de Gibraltar", ha assenyalat Dezcallar en al·lusió a Rússia en una entrevista aquest dilluns a Ràdio 4 i La 2Cat recollida per Europa Press.
També ha assenyalat que el Marroc ha notat un "lleuger canvi d'actitud" d'Espanya, en qüestions com atorgar la nacionalitat als saharauis, restablir les relacions amb Algèria i mostrar una certa independència de criteri respecte al Sàhara i la política d'apaivagament.
Considera que "no és normal" que dos mesos després de l'entrada massiva es desconeguin tants detalls sobre l'arribada de tantes persones, i que continuïn vivint en una platja en condicions que ha qualificat de deplorables i ha comparat amb un campament del Sudan.
Dezcallar considera que és una barbaritat que el Govern central hagi desclassificat informes del CNI sobre aquest episodi, tot i que ha reconegut que no és el primer executiu que ho fa, ja que el de José María Aznar també ho va fer.
Ha advertit que això pot donar informació a altres serveis secrets: "Et diu què és el que t'interessa, què és el que no t'interessa, què és el que estàs seguint, què és el que no, quins mitjans tens, quins mitjans manques".
També ha assenyalat que això pot posar en perill la lluita antiterrorista i pot "ajudar a estrènyer el cèrcol sobre un col·laborador, sobre un talp, sobre un informador", que pot voler deixar de col·laborar.