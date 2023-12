L'exdiputat de la CUP David Fernàndez, sobre la intervenció del seu mòbil: "La reacció és de fàstic"

Compara la Guàrdia Civil amb la Stasi: "Són l'Estat dins l'Estat"

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat de la CUP al Parlament David Fernàndez ha criticat que el jutge de l'Audiència Nacional que investiga la plataforma Tsunami Democràtic autoritzés els agents de la Guàrdia Civil a instal·lar un programari remot al seu mòbil i al de l'exdiputat cupaire Quim Arrufat, i ha afirmat que "fisiològicament la reacció és de fàstic, políticament també".

En una entrevista de TV3 aquest divendres recollida per Europa Press, ha assegurat que es tracta d'un assalt total a la privadesa i intimitat i un escàndol majúscul".

Fernàndez ha indicat que entre les presumptes escoltes hi ha una conversa amb la seva mare i lamenta que "és l'Estat entrant en tromba" en la seva vida privada; "volien trobar-ho tot sobre les protestes contra la sentència (de l'1-O) i hi entren en tromba", ha insistit.

A més, ha explicat que el seu telèfon no va ser infectat amb Pegasus, sinó amb una subplataforma del programa Sitel, i ha comparat la Guàrdia Civil amb la Stasi, el servei d'espionatge de l'Alemanya Oriental. "És l'únic cos que no ha passat per la Transició, són l'Estat dins l'Estat", ha reblat.

"PUR LAWFARE"

Preguntat per si emprendrà accions legals, ha respost que "sí" i ha recordat que ell ja està en procés amb altres accions legals amb membres de la CUP que presumptament van ser espiats amb el programari Pegasus.

Fernàndez ha assenyalat que les intervencions del mòbil són entre 2019 i 2020 i ha conclòs que es tracta de pur lawfare".