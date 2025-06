L'exdiputat de Cs Héctor Amelló liderarà el partit a Catalunya per a "una nova etapa"

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat de Cs al Parlament Héctor Amelló liderarà el partit a Catalunya amb la voluntat d'obrir "una nova etapa amb noves formes i una nova energia".

En un comunicat, expliquen que la candidatura d'Amelló va ser l'única que es va presentar en el procés d'elecció de la nova junta directiva, i l'acompanyaran Maite Augé com a secretària i responsable de Programes; José Luis de la Rosa com a encarregat d'Organització; David Andrés com a responsable de Comunicació, i Noemí de la Calle, a càrrec de Relacions Institucionals.

"Catalunya continua necessitant un espai polític com el nostre: constitucionalista sense complexos, modern, lliure, centrat en la convivència, el sentit comú i les solucions", ha expressat Amelló.