L'excúpula d'Interior declara que l'escorta de Puigdemont sí que assessorava a Buch

L'ex-secretari general diu que van acatar quan el Govern va descartar donar escorta a l'expresident

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

Els membres de la cúpula de la Conselleria d'Interior durant el mandat de l'exconseller Miquel Buch han declarat que l'escorta de l'expresident del Govern Carles Puigdemont sí que va exercir com a assessor de Buch després del 155, una designa que la Fiscalia l'acusa d'haver fet perquè el mosso pogués seguir protegint a l'expresident a Bèlgica.

L'aleshores secretari general d'Interior, Brauli Duart, l'exdirector dels Mossos d'Esquadra Andreu Joan Martínez i l'aleshores cap de gabinet de Buch, Pere Ferrer, han declarat aquest dijous a l'Audiència de Barcelona en el judici on Buch s'enfronta a una petició de sis anys de presó per presumpta malversació i prevaricació, i en el qual el mosso Lluís Escolà també està acusat amb una petició de quatre anys i mig de presó com a cooperador necessari.

La Fiscalia creu que Escolà en realitat no va exercir com a assessor de Buch i entre altres aspectes assenyala que no consta que fitxés en la seu de la Conselleria: altres testimonis van explicar el dimecres que els assessors no fitxen mai, i aquest dijous Duart, Martínez i Ferrer han assegurat que van veure a Escolà a la seu sovint, fins i tot més que a altres càrrecs de confiança de Buch.

En la mateixa línia, Ferrer ha destacat que "el treball d'assessorament no s'ha vinculat mai a la presencialitat sinó al fet que pugui estar disponible", i ha assegurat que Escolà sempre era a disposició quan se'l requeria.

Ferrer i Martínez han negat saber si Escolà o altres mossos viatjaven a l'estranger per acompanyar a Puigdemont, i a preguntes del fiscal Duart ha contestat: "Tinc coneixement, d'acord amb el que diuen els mitjans de comunicació, que aparentment es donava aquesta circumstància".

Ha afegit que, en els cinc anys que han passat des de llavors, "cap òrgan ha format expedient a possibles mossos que estiguessin allí, perquè en cas que era cert estarien incomplint el règim d'incompatibilitats que preveu la llei de la Policia de la Generalitat".

L'acusació pública també ha posat en dubte l'autoria i la qualitat dels informes que Escolà va lliurar a Buch i, en aquest sentit, Duart ha explicat que la majoria d'informes dels assessors del departament són verbals, perquè es tracta de matèries especialment sensibles que no s'acostumen a deixar per escrit".

EXPEDIENT A ESCOLÀ

Escolà va acompanyar a Puigdemont fins a Bèlgica la nit del 29 d'octubre, després d'aplicar-se el 155, per la qual cosa l'endemà la Divisió d'Assumptes Interns (DAI) li va obrir un expedient que li va suposar ser apartat de la unitat d'escortes.

Martínez, que va posar la sanció a partir de la investigació de l'expedient, ha assegurat que la sanció que li va posar és més greu que la que li van proposar: "És la sanció més letal professionalment, perquè se li treu l'adscripció definitiva a un lloc de treball que ha guanyat i que, a més, està en el màxim escalafó".

PRERROGATIVES DE PUIGDEMONT

Al juny de 2018, Puigdemont, ja declarat en rebel·lia per la justícia, va demanar al Govern que se li concedissin les prerrogatives que corresponen als expresidents de la Generalitat, entre les quals està el servei d'escorta.

Com que Puigdemont era fora de Catalunya, per donar-li escorta era necessària l'autorització de la Secretaria d'Estat de Seguretat, que la va denegar.

"En cap moment vam fer cap pas més per enviar ningú a fer una feina que legalment no es podia fer", ha dit Duart sobre la seva reacció a la negativa de la Secretaria, ha afirmat que sempre van tenir clar que s'ajustarien al marc legal i ha qüestionat que es denegués aquesta prerrogativa a Puigdemont quan ja s'havien activat altres com l'oficina d'expresident.

PERFIL "PERFECTAMENT ADEQUAT"

Respecte al nomenament d'Escolà, Duart ha explicat que Buch va oferir abans el càrrec a altres mossos, però ho van declinar, la qual cosa l'ex-secretari general veu comprensible: "Era un moment molt complicat, conec el cos de Mossos i sé que els policies són reticents a adoptar posicions en les quals se'ls pugui identificar políticament".

També ha detallat que "hi ha una diferència substancial" entre el lloc d'un mosso i el d'un assessor, perquè el primer ha de treballar amb neutralitat política i el segon no, perquè és un càrrec de confiança política.

Duart ha valorat que el perfil d'Escolà era "perfectament adequat" per al lloc d'assessor en sistemes de seguretat per la seva trajectòria com a mosso i la seva experiència com a cap de seguretat del FC Barcelona.