David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
L'excoordinadora de Podem Catalunya entre el 2020 i el 2024 Conchi Abellán ha entrat en campanya per demanar el vot pels Comuns-Front Ampli, amb els quals ha col·laborat per elaborar el programa electoral del partit.
Ho va anunciar aquest diumenge en un acte del Front Ampli a Sabadell (Barcelona) i aquest dilluns ha participat en un vídeo publicat per l'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens a Instagram en el qual ha defensat que "l'important no és només dir sinó també fer".
En concret, Abellán ha col·laborat amb el Front Ampli en l'apartat dedicat als autònoms i ha aportat propostes que, segons explica, també ha fet arribar a ERC i Podem, que es presenten junts a Catalunya, al PP i a altres partits.
"Ningú m'ha contestat, només m'heu contestat vosaltres", ha assenyalat Abellán, que ha demanat expressament el vot pel Front Ampli a les eleccions generals, que se celebren aquest diumenge.
Abellán va anunciar el novembre del 2024 que deixava el càrrec de coordinadora de Podem Catalunya "després d'anys d'entrega i feina" i va explicar en unes declaracions a Europa Press que la seva intenció era fer un pas al costat per cuidar-se i tornar amb més força en un temps.