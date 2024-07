L'exconseller Francesc Homs, amnistiat del delicte de malversació per unes despeses del 2012

La jutgessa també aplica la llei d'amnistia a l'exsecretari d'Exteriors Senén Florensa

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La titular del jutjat d'instrucció 18 de Barcelona, la jutgessa Carmen García, ha aplicat la llei d'amnistia a l'exconseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya Francesc Homs i a l'exsecretari d'Exteriors Senén Florensa, investigat per un delicte de malversació.

La interlocutòria, consultada per Europa Press, recull que les despeses objecte d'aquest procediment, del 2012, "no van motivar cap enriquiment o benefici personal, sinó que es van destinar a sufragar viatges i activitats de tercers, vinculades a la promoció de la independència de Catalunya" i que, per tant, són actes amnistiables.

LES DESPESES

La primera de les despeses correspon a la contractació per part d'Homs de serveis consistents en el desplaçament i allotjament a Barcelona dels assistents a la trobada mundial de comunitats catalanes a l'exterior, mitjançant dos contractes menors per un valor total de 35.700 euros.

La segona, fa referència a una subvenció atorgada per Homs i Florensa de manera directa a CAtDem (Fundació Catalanista i Demòcrata) per un import de 7.400 euros per contribuir al finançament de les despeses derivades de l'European Liberal Forum i de la traducció del material de difusió de la seva activitat.

La tercera, a la contractació, també per part de tots dos, d'un despatx d'advocats per un import de 14.520 euros per a l'assessorament jurídic sobre un projecte en una zona de dinamització internacional en matèria de propietat industrial.

NO HI VA HAVER FRAU A LA UE

La titular destaca que la llei d'amnistia es pot aplicar als actes tipificats com un delicte de malversació "sempre que no hagi existit un propòsit d'enriquiment", com en aquest cas.

A més, subratlla que no hi ha "cap mínima acreditació" en la instrucció o en l'àmbit del Tribunal de Comptes que les despeses objecte d'aquesta causa procedissin de fons o ajuts europeus, per la qual cosa no es poden tipificar com un frau als interessos econòmics de la UE.