L'excap dels Mossos afirma que hi va haver instruccions per detenir Puigdemont a Barcelona

Sallent declara al jutjat que no es va contemplar un escenari de fugida

BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -

L'excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha assegurat davant la jutgessa que hi va haver instruccions per detenir l'expresident Carles Puigdemont a Barcelona abans que fugís i s'ha ratificat en l'informe enviat a petició del jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena.

Sallent ha comparegut aquest dilluns com a testimoni juntament amb altres comandaments policials al jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, que investiga la fugida de l'expresident de la Generalitat després de protagonitzar un míting a Barcelona el 8 d'agost del 2024, causa en la qual estan imputats tres agents de la policia catalana.

En la declaració, que ha durat una hora i mitja, Sallent s'ha ratificat en l'informe enviat al Tribunal Suprem (TS) i ha explicat que no es va parlar amb la Policia Nacional per establir un control de fronteres i que tampoc no es van establir dispositius el dia abans a l'arribada de Puigdemont.

L'excap dels Mossos ha explicat que el procediment seguit en l'elaboració de l'informe sobre la fugida de l'expresident de la Generalitat va partir d'un esborrany que va elaborar la Comissaria d'Informació, que després van validar tots els comandaments.

Ha precisat que aquest informe va ser previ a sol·licitud del TS, però "va ser gairebé immediat", segons Sallent, qui ha assegurat que es van donar instruccions sobre la detenció, però que el més difícil era triar el moment i que no es va contemplar un escenari de fugida.

EL DRON NO EL VA DETECTAR

Respecte a l'estratègia de Puigdemont, ha explicat que es va desplaçar a una zona de carpes que no es va poder controlar per un dron ja que el seu objectiu era no ser vist en quedar ocult per una tela negra.

Preguntat sobre si els 3 imputats podien tenir coneixement del dispositiu, ha dit que no ho pot descartar i que no sap si hi va poder haver contacte amb el Ministeri d'Interior per al control de les fronteres.