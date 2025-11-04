L'excap de Comunicació de La Moncloa nega haver donat ordres a la Fiscalia per filtrar informació de la parella d'Ayuso

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'ex-secretari d'estat de Comunicació de La Moncloa Francesc Vallès ha negat aquest dimarts haver donat instruccions a la Fiscalia General de l'Estat perquè filtrés informació relativa a Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. "No, no. Impossible", ha afirmat, després de negar que hagués tingut accés a aquesta informació o l'hagués filtrat ell mateix a la premsa.
Així s'ha pronunciat en la seva declaració com a testimoni durant la segona sessió del judici que se celebra al Tribunal Suprem contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets que hauria comès contra González Amador. El cap del ministeri públic s'enfronta a penes de fins a 6 anys de presó, a 12 d'inhabilitació i a un desemborsament superior als 400.000 euros.
Vallès ha manifestat que és "impossible" que hagués donat instruccions a la Fiscalia General el març del 2024 perquè filtrés informació relativa a la parella de Díaz Ayuso. Ha insistit que no coneix --més enllà de trobades en algun acte institucional-- els fiscals de Fortuny.
En aquest sentit, ha precisat que tampoc no té els números de telèfon ni del fiscal general ni de la directora de comunicació del ministeri públic. A preguntes de l'Advocacia de l'Estat ha assenyalat que va coincidir amb García Ortiz abans del març del 2024, però res més. "El vaig saludar quan va prendre possessió del càrrec a les Balears", ha apuntat.
Cal recordar que l'instructor Ángel Hurtado va assegurar --en la interlocutòria per la qual va acordar el processament de García Ortiz-- que la Fiscalia General va rebre ordres de La Moncloa de filtrar informació relativa a González Amador. La sala d'apel·lació va corregir el magistrat en considerar que aquesta afirmació "no ha estat acreditada amb suficiència" i va deixar fora de la causa les suposades instruccions.