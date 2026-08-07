L'excandidat d'ERC a Girona expedientat deixa el partit i renúncia a tots els seus càrrecs

GIRONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
El ja excandidat d'ERC a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, ha deixat aquest divendres la militància en el partit i ha renunciat a tots els seus càrrecs i responsabilitats institucionals i orgàniques que encara mantenia després de renunciar a la candidatura.
Ho ha fet en un comunicat un dia després que la direcció d'ERC, conjuntament amb l'executiva local de Girona, li obrís un expedient per un àudio publicat a xarxes en el qual criticava a companys del grup dient que la seva "intenció era tirar-los a tots fora".
Així, ha renunciat a les seves funcions com a regidor d'Hisenda, Transparència i Participació de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis així com a l'acta, i a les seves funcions en el Consell Comarcal del Gironès com a vicepresident primer; portaveu d'ERC; cap de l'àrea de Serveis a les Persones, representant en el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, i responsable de l'Oficina Comarcal d'Habitatge.
"Ho faig després d'un dia de reflexió que m'ha permès mirar la situació amb més perspectiva i prendre les decisions que considero més adequades", ha sostingut Puigtió en el mateix comunicat.
Finalment, ha explicat que a partir d'ara continuarà exercint d'arquitecte tècnic i ha assegurat que la política ha estat para ell "una vocació de servei, no una manera de fonamentar" la seva vida.
"Me'n vaig de les responsabilitats que he ocupat amb el convenciment d'haver pogut ser útil a qui ho hagi necessitat", ha conclòs.