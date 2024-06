L'examen de castellà de les PAU inclou 'La sombra del viento' de Zafón i els parells mínims

Havien d'escriure un text sobre "el primer llibre que arriba al cor" d'un lector o sobre la tolerància



BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

L'examen de llengua castellana i literatura de la selectivitat de Catalunya ha inclòs preguntes sobre un fragment de 'La sombra del viento' de Carlos Ruiz Zafón i sobre els parells mínims i ha demanat escriure un text argumentatiu sobre la idea que "el primer llibre que arriba al cor marca un lector".

La prova, que ha estat la primera des de les 9 fins a les 10.30 hores, té la novetat aquest any que en l'apartat de lectures es pot triar dues preguntes d'un total de quatre: dues de control de les lectures obligatòries de batxillerat i dues més sobre usos lingüístics.

En el model A els alumnes havien de resumir el text de Zafón en no més de 50 paraules i triar els sinònims correctes d'unes paraules que apareixien en el text, com ara 'ágoras' o 'inclemencia'.

També preguntava per la relació de Román durant la seva adolescència en la novel·la 'Nada' de Carmen Laforet; i sobre quin personatge de 'La Fundación' d'Antonio Buero Vallejo experimenta una transformació més radical, aquesta amb resposta tipus test.

Una altra pregunta era sobre identificar la figura retòrica utilitzada per Zafón en una frase --amb resposta escrita de no més de 50 paraules--, i una altra pregunta, en format test, demanava identificar si una frase del text de Zafón era un oxímoron, un pleonasme, una personificació o un zeugma.

TEXT SOBRE LA TOLERÀNCIA

El model B incloïa un article d''El País' escrit per Irene Vallejo sobre el fanatisme, que els alumnes havien de resumir sense reproduir les frases; i també feia preguntes sobre control de lectura de 'La Fundación' i de 'Nada', una amb resposta a desenvolupar per escrit i l'altra tipus test.

En les dues preguntes que no eren sobre lectures, s'ha demanat identificar la figura retòrica utilitzada en un fragment del text del principi; i detectar si una frase era una antítesi, un pleonasme, una metàfora o una hipèrbole --aquesta era tipus test--; i al final havien d'escriure un text sobre la tolerància, de 100 a 150 paraules.

PART COMUNA

En la part comuna s'ha demanat indicar si una de dues seqüències de parells mínims és agramatical o si hi ha un contrast semàntic; i escriure una seqüència gramatical semànticament coherent, fent servir verb transitiu, complement locatiu argumental, determinant demostratiu i adjectiu qualificatiu.

També havien de triar quina seqüència identificava de manera correcta i ordenada la funció de l'element subratllat; i, finalment, reescriure una oració amb subordinació que eviti una repetició del sintagma nominal o que la subordinada passi a ser el tema.

PREGUNTES

Els alumnes preguntats per Europa Press en sortir de l'examen han coincidit que han triat les preguntes amb resposta tipus test, de marcar amb una 'X' la casella correcta, i no de desenvolupar per escrit, per "no redactar i no cometre faltes d'ortografia", ja que resten nota.

Una alumna, que afirma que vol estudiar Economia, ha considerat que l'examen de castellà ha estat "bastant normalet", i una altra, que aplicarà a Dret, ha assegurat que n'ha sortit contenta i que s'ho esperava pitjor.

Un altre estudiant ha dit que ha fet la selectivitat "per amor a l'art", ja que vol estudiar una FP sobre pròtesi dental, i afirma que l'examen no li ha anat malament; i una altra, que vol estudiar Genètica, ha dit que ha triat el text del model A perquè s'entenia bastant bé.