L'exalcaldessa de Montcada (Barcelona) embarcada a la Flotilla afirma estar fora de perill després d'abordar-los Israel

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Montcada i Reixac (Barcelona) dels Comuns, Laura Campos, embarcada a la Global Summud Flotilla, afirma que està fora de perill després de "fugir" de l'exèrcit d'Israel arran de l'intent d'interceptar la seva embarcació, si bé ha lamentat que 22 vaixells més amb uns 100 activistes no han tingut la mateixa sort en ser detinguts per l'Estat hebreu.
En un vídeo a Instagram recollit per Europa Press, Campos ha indicat que el seu vaixell ja ha entrat en aigües gregues i ha instat la població a no quedar-se a casa i a sortir al carrer per manifestar-se davant el "segrest il·legal" que es va produir dimecres a la nit.
"Això és el que passa quan s'intenta portar ajuda humanitària i trencar un setge il·legal. Per això, ara més que mai, necessitem la mobilització a terra", ha expressat Campos, que ha indicat que a partir d'aquesta tarda hi ha previstes concentracions davant els ajuntaments a partir de les 19.00 hores i a Barcelona la convocatòria és a la plaça de Sants.
Un altre integrant de la Flotilla, el bomber Pau Pérez, ha comunicat a través d'un vídeo que estan entrant en aigües gregues després de passar-se tota la nit "fugint de vaixells sionistes".
Sobre les persones detingudes, molts d'ells catalans, Pérez ha lamentat no saber on són i s'ha afegit a la crida a la mobilització per "trencar relacions amb l'Estat sionista".