L'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos accepta 6 mesos de presó per malversació

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
Un jutge ha condemnat l'exalcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos, per un delicte continuat de malversació de cabals públics a 6 mesos de presó i 13 d'inhabilitació de càrrec públic per una de les peces del cas Mercuri, en un judici amb conformitat celebrat aquest divendres.
Segons la sentència consultada per Europa Press, el jutge també ha condemnat un altre dels membres pel mateix delicte i a la mateixa pena, mentre que una altra de les condemnades accepta 23 dies de presó i una multa de 550 euros, a més de 24 dies de suspensió de càrrec públic.
En una vista davant el tribunal, Bustos accepta els delictes i la rebaixa de la pena, ja que inicialment s'enfrontava a dos anys i un mes de presó.
La sentència considera provat que Bustos i el seu ex-secretari general de l'entitat van autoritzar despeses de caràcter personal o privat i les van abonar a través de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), com àpats a restaurants, aparcaments o combustible per al cotxe particular.
Concretament, la quantitat total indegudament tramitada en concepte de dietes és de 5.565 euros.
Finalment, el jutge suspèn l'ingrés a presó durant tres anys per a l'exalcalde, i dos anys per al seu exsecretari amb la condició que no delinqueixin durant aquest període de temps.