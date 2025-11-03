L'ex-secretària general d'ONU-Habitat participarà en l'obertura de l'Smart City Expo 2025

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'ex-secretària general del Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Habitat) i alcaldessa de Kuala Lumpur (Malàisia), Maimunah Mohd Sharif, participarà en la conferència d'obertura de l'edició 2025 de l'Smart City Expo World Congress (SCEWC), informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
La trobada se celebrarà entre el 4 i el 6 de novembre al recinte Gran Via i preveu sumar més de 1.100 expositors, 600 ponents, 850 ciutats i 25.000 visitants per "aprofitar tot el potencial de les tecnologies per transformar el paisatge urbà".
Organitzat per Fira de Barcelona amb el lema 'The Time for Cities', l'esdeveniment atorgarà un destacat protagonisme a la intel·ligència artificial (IA) com un actiu clau "capaç d'accelerar l'impuls cap a ciutats més eficients i sostenibles".
Aquest dimarts a les 9.30 hores, tindrà lloc a l'auditori principal del pavelló 3 la conferència d'obertura amb l'ex-secretària general d'ONU-Habitat i actual alcaldessa de Kuala Lumpur, Maimunah Mohd Sharif; el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls; la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, Maria Galindo, i el director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.
L'acte oficial d'inauguració se celebrarà a les 17 hores amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós; el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; la secretària d'estat de Digitalització, María González; el president de Fira, Pau Relat; i el director general de Fira, Constantí Serrallonga, entre d'altres.