L'ex-secretària general d'ERC Marta Rovira, després de l'amnistia: "Ja no l'esperava"

Creu que s'han d'extreure "lliçons" de l'1-O i actualment veu poca voluntat de construir consensos
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'ex-secretària general d'ERC Marta Rovira s'ha mostrat contenta després d'aplicar-se-li aquest dimarts la llei d'amnistia en la causa que l'Audiència Provincial de Barcelona mantenia per desobediència vinculada amb l'organització de l'1-O, tot i que diu haver desconnectat de la causa després de més de 8 anys i mig: "Ja no l'esperava".
Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya d'aquest dimecres recollida per Europa Press, en la qual ha repassat l'evolució de la seva causa, dels presumptes delictes de rebel·lió i sedició fins a la desobediència i terrorisme (imputat per l'Audiència Nacional) per suposadament haver organitzat el Tsunami Democràtic: "No he estat mai condemnada".
Ha recordat que se'n va anar a Suïssa "a conseqüència" de la causa al Tribunal Suprem el març del 2018 i ha explicat que ha decidit, juntament amb la seva família, quedar-se a viure al país helvètic.
"Quan jo puc tornar el juliol del 24, jo ja havia deixat la política diversos mesos abans, després de les eleccions catalanes, el maig del 2024, dels mals resultats que va tenir ERC i el fet que jo ja portava tres mandats de secretària general i, per tant, la cambra ja no s'aguantava", ha dit.
Preguntada per si hi va influir l'escàndol dels cartells ofensius promoguts des de l'interior del partit contra l'Alzheimer i l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, Ernest Maragall, ha al·legat que la crisi interna "no s'intuïa".
"APRENENTATGE" DESPRÉS DE L'1-O
Ha assenyalat que de l'1-O se n'han d'extreure aprenentatges i lliçons en positiu: "Hi ha una societat catalana que comparteix uns ideals de país que està disposada a lluitar, a resistir, a tornar-hi, perquè Catalunya pugui ser el que democràticament vol ser".
Sobre la situació actual de la política catalana, ha afirmat que veu "poca voluntat" de construir grans consensos de país.
Preguntada per l'auge d'Aliança Catalana, ha expressat que està "altament" preocupada i ha instat a no fer seguidisme i ser desacomplexat per marcar una línia per separar-se d'una proposta política independentista que no és inclusiva.