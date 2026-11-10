L'ex-primera ministra de Finlàndia crida a invertir en el desenvolupament europeu

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
L'ex-primera ministra de Finlàndia Sanna Marin ha cridat a fer que Europa inverteixi en el desenvolupament propi de recerca i tecnologia, que ha afirmat que comportarà sostenibilitat i autoconfiança.
Ho ha dit aquest dilluns, durant la seva participació en el 14è Fòrum Femcat, que s'ha celebrat al Palau de la Música i en el qual ha afegit que els europeus han de "començar a prendre's seriosament que no poden dependre" de tercers actors, especialment en afers estratègics.
"Cal que ens enfoquem a invertir en la nostra pròpia educació, desenvolupament i investigació de noves tecnologies", ha insistit Marin, que ha subratllat que s'ha de reduir la dependència d'altres països, especialment d'aquells que no són democràtics.
D'altra banda, ha subratllat la necessitat que els països petits s'uneixin per "treballar molt més junts", i ha afegit que els valors europeus han de ser la base d'aquesta col·laboració.
Ha explicat que no es poden eliminar totes les dependències, però que és important saber de qui es depèn, per la qual cosa cal que la Unió Europea sigui més forta i s'inverteixi en la capacitat industrial a tots els països de la unió.
Marin ha afegit que l'opció més barata no sempre és la millor i que "en temps de crisi, la seguretat i l'autosuficiència són més valuoses que el preu".
UCRAÏNA
Marin ha explicat que la guerra entre Rússia i Ucraïna és una batalla d'una guerra més gran de valors i ha alertat que si Rússia en surt victoriosa, "serà més forta i tindrà més ganes de créixer", amb la qual cosa ha previst que continuarà amb les agressions.
"La invasió russa ha trencat la idea general de pau, prosperitat i seguretat", ha lamentat, i ha afegit que ha permès veure que Rússia no respecta la independència dels seus veïns.
Per això, ha dit que cal que Ucraïna s'uneixi tant a la Unió Europea com a l'OTAN, amb la finalitat de frenar guerres en el futur.
Marin ha explicat que els europeus necessiten el coneixement i l'experiència en defensa dels ucraïnesos tant com els ucraïnesos necessiten l'ajuda dels europeus.
Ha afegit que, actualment, la guerra depèn de la capacitat de tots dos bàndols de produir recursos per al front i mantenir les línies, i ha alertat que Rússia compta amb l'avantatge que té més població reclutable i que el seu president, Vladímir Putin, no té oposició interna.
"A Ucraïna, el respecte per la vida humana és el mateix que a Europa", ha dit, per la qual cosa els esforços s'han de centrar a millorar les capacitats tecnològiques del seu exèrcit.
L'ex-primera ministra finlandesa ha assegurat que Rússia s'està preparant per entrar en guerra amb Europa i que és capaç d'atacar qualsevol punt i que "pot crear una gran destrucció" també a Espanya sense cap soldat, només fent servir tecnologies com els drons.