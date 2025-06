L'ex-directora general de la Dgaia expressa sorpresa pel "rebombori" que va generar la seva destitució al novembre

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

L'ex-directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Isabel Carrasco, ha assegurat que està sorpresa pel "rebombori" que va generar la seva destitució el novembre passat, després de 6 mesos en el càrrec.

Ho ha dit aquest dimecres davant la comissió de Drets Socials i Inclusió del Parlament, en la qual ha explicat que se li va comunicar que no havien avançat gaire i que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, volia una direcció "més gerencial".

Ha explicat que entén que va ser una decisió política i que la Conselleria estava en el seu dret de prendre-la, per la qual cosa no va entrar "a preguntar ni a qüestionar res", i ha afirmat que se'n va anar, en les seves paraules, molt tranquil·la per la feina feta durant aquell temps.