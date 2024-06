L'ex-cap de gabinet d'Illa declararà aquesta setmana en la comissió del Senat sobre el 'cas Koldo'

MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de gabinet del ministre de Sanitat Salvador Illa durant la primera onada de la pandèmia del coronavirus, Germán Rodríguez, compareixerà aquesta setmana en la comissió d'investigació del Senat sobre totes les ramificacions del 'cas Koldo'.

Es tracta de la primera compareixença en aquesta comissió del Senat després dels últims processos electorals, ja que el PP ha decidit afluixar el ritme d'aquestes compareixences després dels últims comicis i no preveuen cridar ningú en els mesos de juliol i agost.

Germán Rodríguez, que va ser cap de gabinet de Salvador Illa en el Ministeri de Sanitat durant la primera onada de la pandèmia del coronavirus, declararà davant de la comissió d'investigació del Senat divendres vinent, 21 de juny.

La setmana següent, dimecres 26 de juny, estan cridats a declarar l'exdirector del Servei Canari de Salut Conrado Domínguez, que està investigat pel 'cas mascaretes', i l'exconsellera canària de Sanitat durant el Govern d'Ángel Víctor Torres, Teresa Cruz.

I dijous 27 serà el torn de l'actual ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, que durant la pandèmia va ser consellera al Govern de Navarra de la socialista María Chivite.

I FINS SETEMBRE

Ara com ara, el PP no té contemplat citar el president del Govern central, Pedro Sánchez, en la comissió d'investigació del Senat sobre les ramificacions del 'cas Koldo' i ha decidit afluixar el ritme de les compareixences en aquest fòrum un cop han passat els diferents processos electorals.

Després d'aquestes quatre compareixences, els 'populars' preveuen un descans d'aquesta comissió d'investigació durant l'estiu, descartant habilitar els mesos de juliol i agost per celebrar cap sessió.

En la setmana prèvia a les eleccions europees del 9 de juny, el PP va decidir cridar a comparèixer la presidenta del Congrés i ex-presidenta balear, Francina Armengol, que va ser l'última persona que va desfilar per aquesta comissió d'investigació.

I després d'haver amenaçat en diverses ocasions amb citar Sánchez abans de les eleccions europees, els 'populars' ara com ara no pretenen cridar-lo a declarar, si bé adverteixen que gestionen els tempos en aquesta Cambra en comptar amb majoria absoluta i la Mesa de la comissió es podria reunir d'urgència en qualsevol moment.

VAN AMPLIAR LA COMISSIÓ PER INCLOURE SÁNCHEZ

En un primer moment, el PP va crear la comissió d'investigació al Senat sobre el 'cas Koldo', tot i que després del toc d'atenció dels lletrats per intentar incloure assumptes com el de l'esposa del president del Govern central, Begoña Gómez, o el 'cas Delcy', van ampliar aquest objecte de la comissió per salvaguardar-se.

D'aquesta manera, en entendre que Sánchez no va donar les explicacions oportunes sobre els negocis de la seva dona durant una compareixença al Congrés dels Diputats, el PP va decidir incloure el cap de l'Executiu entre la llista de compareixents d'aquesta comissió.

No obstant això, és la Mesa de la comissió, en la qual el PP té majoria, l'encarregada de fixar la data de les compareixents i ara com ara no està previst que cridi Sánchez fins després de l'estiu.

HAN PASSAT PER LA COMISSIÓ 17 COMPAREIXENTS

Després de més de 15 sessions, la comissió d'investigació no té de moment cap compareixença fixada, tot i que està previst que la Mesa es reuneixi en els pròxims dies per establir noves dates d'unes tres o quatre persones.

L'encarregat d'obrir la ronda de compareixences d'aquesta comissió d'investigació va ser Koldo García Izaguirre, exassessor de José Luis Ábalos, que dona nom a l'objecte de la comissió, que es va acollir al seu dret a no declarar en estar investigat per aquesta trama.

I després d'ell han anat compareixent l'ex-cap de gabinet de Salvador Illa Víctor Francos; el mateix exministre de Sanitat Salvador Illa; el també exministre de Transports, José Luis Ábalos; ex-alts càrrecs de Sanitat, Transports i Interior; la presidenta del Tribunal de Comptes i el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán.