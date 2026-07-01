Level suspendrà els vols de Barcelona a Boston i Los Angeles (EUA) a partir de l'octubre

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Level preveu suspendre els vols des de l'Aeroport de Barcelona cap a Boston i Los Angeles (EUA) a partir de l'octubre, coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern, ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts de l'empresa a Europa Press.
La companyia ho ha justificat per motius operatius i d'eficiència, i ha explicat que prioritza rutes amb "una demanda més consolidada, menys estacional i amb una rendibilitat més resilient" i reforçant la seva presència a mercats amb més valor i potencial de creixement.
La decisió segueix la que la companyia va prendre a mitjans d'abril de reduir a partir del juny un seguit de vols per a la temporada d'estiu amb destinació als EUA, en concret a Boston, Nova York i Los Angeles, a més de suspendre la connexió entre Barcelona i San Francisco.