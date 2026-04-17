Level redueix els vols des de Barcelona a l'estiu per "escassetat en el subministrament de motors"

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
Level preveu reduir a partir del juny els vols des de Barcelona de la temporada d'estiu, amb fins a quatre de les seves set rutes afectades per una situació d'escassetat de subministrament de motors, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts de l'empresa a Europa Press.
La decisió respon així a un context d'escassetat, que ha portat l'aerolínia a "dimensionar la seva operativa per fer-la més resilient en una temporada tan exigent", afegeix Level.
En concret, les rutes afectades són les de Boston, de 7 vols setmanals a 3; Nova York, de 7 viatges a 6, i Los Angeles, que passa de 7 a 4.
SAN FRANCISCO
Level va suspendre al maig la ruta estacional entre la capital catalana i San Francisco (Estats Units).
"Després de la suspensió de la ruta a San Francisco, hem continuat fent canvis operatius en el nostre programa d'estiu per garantir una operativa més consistent i millorar l'eficiència del servei a la nostra clientela", detalla l'aerolínia.