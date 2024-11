Level preveu obtenir el certificat d'operador aeri "en les pròximes setmanes"

BARCELONA 26 nov. (EUROPA

Level està en la fase final del procés d'obtenció del certificat d'operador aeri (AOC) - , que espera aconseguir "en les pròximes setmanes".

Level va néixer com a marca comercial operada per Iberia el 2017, però amb aquest certificat podrà operar com a línia aèria independent, igualment dins el grup IAG, ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a Europa Press fonts de l'aerolínia.

Des de Barcelona, Level ofereix rutes intercontinentals a Santiago de Xile, Buenos Aires i a diverses ciutats dels Estats Units: Nova York, Boston, San Francisco, Los Angeles i Miami.