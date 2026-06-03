Level inaugura una ruta directa entre Barcelona i Lima (Perú)

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
Level ha inaugurat aquest dimecres una nova ruta directa entre Barcelona i Lima (Perú), amb un primer vol que s'ha enlairat des de l'Aeroport de Barcelona aquest migdia, dins l'estratègia d'expansió de la companyia a Llatinoamèrica, informa l'aerolínia en un comunicat.
La companyia oferirà 80.000 seients entre totes dues destinacions fins el març del 2027, amb una primera oferta de 3 vols setmanals, els dimecres, divendres i diumenges.
La 'chief commercial and network officer' de Level, Lucía Adriver, ha afirmat que Lima és una destinació rellevant i estratègica, i que la nova ruta contribuirà a acostar encara més Espanya i el Perú, facilitant els viatges i generant noves oportunitats d'intercanvi econòmic i turístic.