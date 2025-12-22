Level connectarà l'Aeroport de Barcelona amb Lima (Perú) a partir del juny

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
Level ha anunciat una nova ruta directa entre l'Aeroport de Barcelona amb Lima (Perú) a partir del pròxim 3 de juny, informa en un comunicat aquest dilluns.
La ruta comptarà inicialment amb tres vols setmanals, els dimecres, divendres i diumenge, amb horaris "especialment dissenyats" per facilitar les connexions amb altres vols d'Europa i Amèrica.
La 'chief commercial & network officer' de Level, Lucía Adrover, ha explicat que aquesta nova ruta és un pas més en l'objectiu de consolidar-se "com l'aerolínia de llarg radi de referència a Barcelona per continuar contribuint al desenvolupament de la connectivitat intercontinental" des de la ciutat.