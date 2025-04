Level anuncia un "rècord" d'11 vols setmanals entre Barcelona i Buenos Aires a l'hivern

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -

L'aerolínia Level ha anunciat aquest dimecres "una operativa rècord" en la ruta entre Barcelona i Buenos Aires (Argentina) amb la qual oferirà fins a 11 vols setmanals entre les dues ciutats durant l'hivern 2025-2026.

En un comunicat, la companyia ha explicat que aquest increment respon a la creixent demanda entre Barcelona i la capital argentina, "tant per motius turístics com per vincles familiars, culturals o professionals".

La temporada passada, l'aerolínia va operar amb 7 vols setmanals entre novembre i mitjans de desembre, que va augmentar a 8 durant la resta del període.

Ara, oferirà un mínim de 9 vols setmanals, una xifra que creixerà fins a 11 durant el pic de demanda al desembre i gener.

El CEO de Level, Rafael Jiménez, ha celebrat les xifres: "Amb molt orgull, anunciem aquesta fita rècord en la nostra operació internacional, que reflecteix el creixement sostingut de la nostra aerolínia i, sobretot, el compromís amb el nostre passatge".