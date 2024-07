L'eurodiputat Javier Moreno, reelegit president de la delegació socialista espanyola a l'Eurocambra

Leire Pajín serà la nova secretària general, i Lina Gálvez, Nicolás González Casares i Hana Jalloul, secretaris generals adjunts



BRUSSEL·LES, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Executiva del PSOE ha reelegit aquest dilluns l'eurodiputat Javier Moreno com a president de la delegació socialista espanyola al Parlamento Europeu, que compta amb 20 membres i és la segona major delegació nacional del grup dels Socialistes i Demòcrates (S&D).

Moreno va exercir com a secretari general de la delegació en el període 2004-2009; com a secretari general de S&D entre 2014 i 2019, i com a president de la delegació espanyola en la passada legislatura, un càrrec que mantindrà durant els propers cinc anys.

"Un honor tornar a presidir la delegació socialista espanyola al Parlamento Europeu. Tot el meu compromís i voluntat per seguir treballant per més i millor Europa en aquesta nova legislatura", ha agraït Moreno en un missatge en el seu perfil de la xarxa social X.

Pel seu costat, l'eurodiputada Leire Pajín serà la nova secretària general, mentre que els eurodiputats Lina Gálvez, Nicolás González Casares i Hana Jalloul formaran també part de la direcció com a secretaris generals adjunts.