Davor Ivo Stier defensa la "integració gradual" dels Balcans Occidentals a la UE

Assegura que la UE treballa en reformes perquè hi puguin ingressar en el futur

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat croat i president de la delegació del Parlament Europeu per a les relacions amb Bòsnia i Hercegovina, Davor Ivo Stier (PPE), ha defensat una "integració gradual" dels països dels Balcans Occidentals a la UE abans de ser membres de ple dret de la Unió.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en un esmorzar informatiu organitzat per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya pels 30 anys del genocidi a Srebrenica.

També ha defensat estendre "el màxim possible" les quatre llibertats fonamentals europees als Balcans abans d'ingressar a la UE, però ha dit que aquests avenços cap a la integració no han de ser una alternativa a l'adhesió.

"NO HI HA UNA DRECERA CAP A LA UE"

"No hi ha una drecera cap a la UE. Els estàndards s'han de complir", segons l'eurodiputat croat, que ha afegit que la Unió treballa perquè les institucions dels països dels Balcans facin reformes legislatives per poder ingressar en un futur a la UE.

Ha detallat que Bòsnia encara no ha complert aquestes reformes i els requisits per a l'adhesió per "bloquejos interns", i ha insistit que la UE intenta incentivar que es creïn consensos per aprovar aquestes lleis i que el país s'encamini a la integració europea.

Quant a la posició d'Espanya sobre la integració, l'eurodiputat ha destacat la seva important presència diplomàtica a la regió i ha defensat que Espanya continuï "apostant per l'ampliació de la UE als Balcans Occidentals com la política més efectiva per mantenir una pau duradora".

ACORDS DE DAYTON

Ivo Stier també ha afirmat que els acords de Dayton, que van facilitar la pau després de la guerra de Bòsnia són "imperfectes", però ha lamentat que no hi ha consensos necessaris per reformar-los.

Considera que la UE ha apuntat a algunes idees en aquest sentit, com que s'han d'evitar "tots els indicis de separatisme", però també el centralisme, i s'ha decantat per un model federal que respecti la identitat dels pobles.

En relació amb Kosovo, l'eurodiputat aposta pel diàleg i la implementació dels acords entre les dues parts, i ha detallat que aquests pactes inclouen que Kosovo ha de formar una associació de quatre municipis de majoria sèrbia situats al nord amb un "grau d'autonomia", mentre que Sèrbia ha de respectar l'adhesió de Kosovo a organitzacions internacionals.