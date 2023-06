L'eurodiputada Eva Kaili diu a la Fiscalia de Barcelona que va ser denunciada amb documents falsos

Kaili, representada per Gonzalo Boye, nega tenir compte bancari a Panamà ni a Qatar

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada i ex-vicepresidenta del Parlament Europeu Eva Kaili ha presentat una denúncia davant la Fiscalia de Barcelona contra dos homes que presumptament van usar documentació falsa per alertar la Fiscalia Europea sobre que ella anava a rebre transferències del Govern de Qatar a través d'una societat panamenya.

La denúncia, consultada per Europa Press, exposa que al desembre de 2022 els dos denunciats van enviar des de Barcelona un burofax a la Fiscalia Europea alertant que Kaili, entre altres, anava a suposadament rebre aquestes transferències del Govern de Qatar.

L'eurodiputada grega, representada per l'advocat Gonzalo Boye, afirma en la seva denúncia que les dades bancàries que es van afegir en aquest burofax "són absolutament falsos" i nega tenir compte bancari a Panamà ni a Qatar.

"Les dades no només són falses, sinó que no es corresponen amb cap realitat i s'aporten per intentar generar una aparença de realitat que indueixi a engany, com així va succeir inicialment", la qual cosa va portar a la Fiscalia Europea i a la Justícia belga a investigar Kaili, arribant a entrar a la presó provisional.

BUROFAX DIFAMATORI

L'escrit titlla el burofax de difamatori i creu a més que vol confondre a les autoritats judicials i "enganyar a tercers per aconseguir finançar les seves il·lícites activitats".

Kaili està en llibertat amb vigilància amb braçalet electrònic en el marc de la seva presumpta implicació en la trama de suborns de Qatar i el Marroc per guanyar influència en les institucions de la Unió Europea.