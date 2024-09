L'Eurocambra reconeix Edmundo González com a president legítim de Veneçuela amb el vot en contra de l'esquerra

BRUSSEL·LES, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El Parlament Europeu ha reconegut aquest dijous el candidat opositor Edmundo González com a "president legítim" de Veneçuela amb el vot en contra dels socialdemòcrates, grup del PSOE, i la no participació dels liberals després que hagi tirat endavant la proposta del Partit Popular Europeu pactada amb els dos grups d'ultradreta.

La resolució conjunta dels populars, el grup dels Conservadors i Reformistes que lidera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i els Patriotes, el grup del primer ministre hongarès, Viktor Orbán, i la líder de Front Popular, Marine Le Pen, en el qual s'enquadra Vox, ha estat aprovada amb 309 vots a favor, 201 en contra i 12 abstencions.

Aquest text situa l'Eurocambra a l'avantguarda del reconeixement d'Edmundo González com a "president legítim i democràticament elegit de Veneçuela" i María Corina Machado "com a líder de les forces democràtiques a Veneçuela".

El Parlament Europeu insta tots els estats membres de la UE a fer el mateix pas i reconèixer el veterà diplomàtic com a president veneçolà, després de reclamar que "facin tot el possible" per garantir que pren possessió el 10 de gener del 2025.

També demana als actors regionals que exerceixin "tota la pressió possible" sobre el règim de Nicolás Maduro perquè acceptin la voluntat democràtica del poble veneçolà i adverteix d'un possible "nou èxode migratori" si no es produeix un traspàs pacífic del poder i el restabliment de la democràcia.