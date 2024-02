L'Eurocambra denunciarà la ingerència russa a Catalunya i demanarà investigar els nexes del procés amb el Kremlin

BRUSSEL·LES, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament Europeu denunciarà dijous en una resolució les ingerències russes durant el procés a Catalunya i demanarà que s'investiguin les connexions dels eurodiputats presumptament associats amb el Kremlin, en un text consensuat amb els grups majoritaris de la cambra.

La resolució conjunta sobre les ingerències russes en processos democràtics a Europa, entre altres coses, reclama a Espanya que investigui les connexions entre l'independentisme català i el Kremlin, en línia amb la instrucció de la causa judicial que apunta que l'entorn de Carles Puigdemont va establir vincles amb exdiplomàtics russos durant el procés el 2017.

El text acordat per les formacions majoritàries de l'Eurocambra, al qual ha tingut accés Europa Press, expressa la "profunda preocupació" del Parlament Europeu per les "suposades relacions entre els secessionistes catalans i l'administració russa" i assenyala que la ingerència russa a Catalunya "formaria part d'una estratègia russa més àmplia per promoure la desestabilització interna i la desunió de la UE".

En aquest sentit, indica que Moscou ha organitzat "campanyes massives de desinformació a Catalunya" i apunta als "presumptes profunds contactes" i reunions entre agents russos i membres del moviment independentista.