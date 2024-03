L'Eurocambra demana a Brussel·les fer complir els drets dels alumnes castellanoparlants a Catalunya

BRUSSEL·LES, 19 març (EUROPA PRESS) -

El Parlament Europeu ha reclamat aquest dimarts a la Comissió Europea que actuï per fer complir els drets dels alumnes de parla castellana a les escoles de Catalunya i garantir que l'ensenyament inclogui un percentatge mínim de llengua castellana.

L'informe aprovat per la Comissió de Peticions de l'Eurocambra --amb 19 vots a favor i sis en contra-- demana a l'executiu europeu "obrir un diàleg amb l'estat membre perquè ofereixi assistència tècnica per abordar aquestes qüestions de drets fonamentals i que adopti mesures per garantir que Espanya fa complir els drets dels infants de parla castellana a les comunitats bilingües".

Entre les recomanacions adoptades, l'informe "condemna qualsevol forma de discurs d'odi" i "demana a les autoritats regionals que vigilin de prop aquest comportament inacceptable i que en sancionin els autors". També sol·licita establir "un protocol de defensa i protecció per a les persones en situació de risc, incloses les famílies que recorren al sistema judicial".

Igualment, el text aprovat per Peticions reclama al Govern central i a la Generalitat que "ajudin a posar fi a la violació dels drets fonamentals dels pares, els nens i les famílies i a protegir-los".

L'informe assegura que el sistema d'immersió lingüística a la pràctica limita la llibertat de circulació perquè "impedeix a les famílies que es traslladen a Catalunya estudiar en castellà, llengua oficial, la qual cosa afecta els seus drets i les opcions de buscar feina al seu propi país i, per tant, a la Unió".

Respecte a les hores lectives en castellà, insisteix que assignatures com l'educació física o les activitats extraescolars no es poden equiparar ni computar en l'ensenyament de matèries troncals, com les matemàtiques o la història. En aquest sentit, assenyala que els centres educatius de Catalunya han d'oferir als alumnes oportunitats adequades perquè adquireixin un bon domini tant del català com del castellà.

Per la seva banda, la Comissió Europea ha insistit en la importància que es compleixin les sentències judicials, tot i que ha tornat a advertir que no té competències per actuar en l'àmbit de l'educació, ja que es tracta d'un àmbit nacional.