L'Eurocambra debatrà dimecres sobre l'impacte de la llei d'amnistia en l'estat de dret a Espanya

BRUSSEL·LES, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament Europeu debatrà dimecres sobre la situació de l'estat de dret a Espanya després que el PSOE ha acordat amb Junts i ERC una llei d'amnistia per als implicats en el procés a canvi del seu suport a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

Segons han indicat fonts parlamentàries a Europa Press, la proposta de debat ha tirat endavant amb el suport del Partit Popular Europeu (PPE); dels Liberals (RE) on s'integren Cs i el PNB; del grup d'Europeus i Reformistes (ECR) del qual forma part Vox i del grup d'ultra dreta Identitat i Democràcia.

En el debat hi hauran de ser presents tant la Comissió Europea com el Consell, la qual cosa suposa que hi haurà d'assistir un membre del Govern espanyol, que aquest semestre exerceix la presidència de torn de la UE.

El canvi d'agenda s'ha acordat en la reunió de la Conferència de Presidents (CoP) en la qual hi ha presents tots els grups representats a l'Eurocambra i la presidenta de la institució, Roberta Metsola.

Sobre la taula hi havia diverses propostes molt similars per enfocar aquest debat sobre l'hipotètic risc que suposa per a l'estat de dret la llei d'amnistia, una del PPE que va anunciar dilluns, dia en què també va presentar la seva ECR i la que dimecres van registrar els Liberals.