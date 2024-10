L'Eurocambra avaluarà l'impacte d'oficialitzar l'ús del català, el basc i el gallec en els plens

BRUSSEL·LES 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament Europeu avaluarà l'impacte que tindria reconèixer el català, el basc i el gallec com a llengües d'ús en les sessions plenàries, un pas decidit per la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, per tenir dades suficients abans de decidir sobre la reiterada petició del Govern central d'oficialitzar aquestes llengües a la Unió Europea.

Així ho ha plantejat la mateixa Metsola a la resta de la Mesa del Parlament aquest dilluns en una reunió a Estrasburg (França) en la qual també ha informat de l'última carta del Govern espanyol en què defensa aquesta mesura, segons han indicat a Europa Press fonts parlamentàries.

En concret, el treball d'anàlisi correspondrà al Grup de Treball de la Mesa sobre Llenguatge dels Ciutadans i Serveis Lingüístics que integren cinc vicepresidents de l'Eurocambra, entre els quals dos espanyols: Esteban González Pons (PP) i Javi López (PSC).

El grup de treball, que es va crear el passat mes de setembre abans de l'última carta d'Albares, té com a president un eurodiputat liberal eslovac, Martin Hojsík, i també compta amb un representant de l'Esquerra europea, el francès Younous Omarjee, i un altre dels ultraconservadors d'ECR, la italiana Antonella Sberna.