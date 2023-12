L'Euríbor cau al 3,679% a finals de 2023 i registra el major descens mensual des del febrer de 2009

MADRID, 29 des. (EUROPA PRESS) -

L'Euríbor a 12 mesos, índex al que estan referenciades la majoria d'hipoteques variables a Espanya, ha tancat desembre en el 3,679%, i registra així la seva major caiguda mensual des del febrer del 2009, segons les dades recopilades per Europa Press i a falta de confirmació del Banc d'Espanya.

Respecte a novembre, quan es va tancar amb una mitjana mensual del 4,022%, l'índex s'ha retallat en 0,34 punts, enfront la disminució que va registrar al febrer de 2009 de 0,48 punts percentuals.

A més, la dada de desembre suposa tornar a mínims des del passat mes de març, quan l'Euríbor va tancar en el 3,647%. No obstant això, continua per sobre del nivell amb el qual va acabar 2022 del 3,018%.

En la seva taxa diària, l'índex s'ha col·locat ja en el 3,513%, el seu nivell més baix des del passat 27 de març, quan es va situar en el 3,469%.

El nivell d'Euríbor de desembre implica que una persona que tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros amb un termini de venciment residual de 30 anys i amb un diferencial del 0,99% més Euríbor i hagi de revisar el seu tipus d'interès en el mes de novembre, registrarà un augment de la seva quota hipotecària d'uns 295 euros al mes.

Aquest càlcul implica el màxim nivell d'increment per a una persona que hagi contractat una hipoteca amb aquest nivell finançat, ja que en tractar-se d'una revisió al principi del préstec (és a dir, li queden 30 anys per amortitzar), el canvi en el tipus d'interès té molt més impacte en haver-hi molt principal per amortitzar.

"MOLT BONES NOTÍCIES"

Des de iAhorro assenyalen que son "molt bones notícies" per als hipotecats, ja que després de més d'un any d'ascensos gairebé continuats, es confirma un canvi de tendència a la baixa de l'Euríbor.

"Aquest indicador, que des que va tornar a nivells positius a l'abril de 2022 va arribar a registrar pujades intermensuals de fins a un punt percentual, ha trencat a la baixa aquest mes de desembre la barrera del 4% que va assolir fa sis mesos, al juny, del 4,007%", assenyala el comparador hipotecari. A més, destaca que la caiguda intermensual, de més de tres dècimes, és la més elevada en 14 anys, des de febrer de 2009.

No obstant això, el director d'Hipoteques del comparador i assessor hipotecari iAhorro, Simone Colombelli, adverteix que "s'ha de ser cauts" i "no 'venir-se amunt' molt ràpid" perquè veu probable que l'Euríbor es mantingui en un entorn del 3% "bastants mesos abans de continuar la seva caiguda".

Això sí, el portaveu de iAhorro admet que "aquesta baixada tan dràstica en un sol mes els ha enxampat a tots per sorpresa". "Ens esperàvem caiguda, però no tanta, sinó alguna baixada que situés a poc a poc l'Euríbor en aquest entorn del 3,5- 3,7%", encara que afegeix que "aquest ritme a la baixa no pot mantenir-se en el temps i no podem descartar encara que pugui haver-hi alguna altra pujada, encara que sigui mínima, per anar ajustant els nivells d'aquest indicador en un entorn del 3%".

iAhorro indica que, perquè l'Euríbor continuï baixant, és "important" que el Banc Central Europeu (BCE) redueixi els tipus d'interès oficials, alguna cosa que "de moment no ha passat".

Per la seva banda, la portaveu de Kelisto, Estefanía González, assenyala que amb una inflació "molt controlada" en l'eurozona i un BCE "que no solament descarta pujades o manteniment de tipus, sinó que reconeix obertament que arribaran les baixades l'any 2024", els mercats consoliden les seves previsions de fa algunes setmanes "portant a l'Euríbor a la baixa a un ritme frenètic".

"Malgrat això, l'euríbor torna a repuntar pel que fa a desembre de l'any passat, la qual cosa continua sense donar treva a les hipoteques variables amb revisió anual que es revisin al gener. La bona notícia arribarà, això sí, per els qui tinguin una revisió semestral, que sí veuran descensos en les seves quotes, ja que fa sis mesos l'euríbor encara estava per sobre del 4%", ressalta González.

Per als propers mesos, la portaveu de Kelisto, considera "cada vegada més clar", i si no hi ha sorpreses amb la inflació la marxa de l'economia en l'eurozona i els plans d'altres bancs centrals,, "que les baixades de tipus arribaran al primer semestre de l'any", encara que la "gran incògnita" està en si hi haurà un descens a les portes de l'estiu o a la fi del primer trimestre del nou any.

NOVES BAIXADES EN LES PRÒXIMES SETMANES

L'analista de XTB, Manuel Pinto, creu que l'Euríbor continuarà baixant durant les pròximes setmanes, gràcies a la tendència a la baixa de la inflació, derivada d'una menor demanda, i a les futures decisions dels bancs centrals, amb la finalitat d'estimular l'economia.

En aquest context, i seguint l'evolució de l'Euríbor en altres períodes de "importants" retallades com en els anys 2000 i 2008, Pinto veu possible que el tipus d'interès de referència caigui fins a nivells pròxims al 2% al llarg de l'any.

"Mentre que el BCE no s'atreveix a pronosticar el nombre de retallades de tipus ni les dates, el mercat descompta en aquests moments que les taxes baixaran 150 punts bàsics i que la primera retallada podria arribar a l'abril", explica.

Finalment, Asufin preveu que l'Euríbor del mes de març de 2024 es pot situar ja en el 3,30%, mentre que al juny es col·locaria en el 3,00% i al setembre, en el 2,80%. Per a tancament de 2024, l'índex acabaria en el 2,60%.