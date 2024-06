Letta lamenta la falta d'interconnexió entre els països de la UE: "No som un mercat únic"

Diu que invertir en companyies americanes "és un suïcidi financer" d'Europa



LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 13 juny (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre italià Enrico Letta ha lamentat la falta d'interconnexió entre els països de la Unió Europea (UE): "No som un mercat únic".

Ho ha dit aquest dijous durant la seva ponència en la 35a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra aquest dijous i divendres a la Seu d'Urgell (Lleida), en la qual ha posat d'exemple d'aquesta falta d'interconnexió la impossibilitat de viatjar amb tren d'alta velocitat entre les capitals dels 27 països de la UE.

Letta ha explicat que aquesta falta de mercat únic també es dona en el mercat financer, i ha apuntat que les conseqüències "de tenir 27 mercats únics" és que les empreses nord-americanes són més atractives per invertir-hi.

Ha afegit que amb el finançament dels ciutadans europeus, les empreses nord-americanes inverteixen a Europa i compren companyies europees: "Això és un suïcidi financer dels països europeus".

Per això, ha subratllat la necessitat d'aconseguir que les empreses europees siguin més atractives i els europeus es decantin per invertir-hi, de manera que puguin créixer.

CINQUENA LLIBERTAT

Letta ha explicat que el mercat únic europeu es basa en quatre llibertats: menjar, persones, capital i serveis, punts que ha dit que es basen en l'economia del segle XX.

Ha dit que hi hauria d'haver una cinquena llibertat, basada en els intangibles com la informació, la recerca o les dades, perquè puguin rebre inversió per créixer.

Ha subratllat que per als europeus, Europa no només ha de significar llibertat per canviar de país, també per quedar-se al seu, per la qual cosa, segons ell, cal fer polítiques per frenar els moviments poblacionals que "estan creant una sensació d'espoli" a les zones perifèriques de la UE.

ELECCIONS EUROPEES

Preguntat per les eleccions europees de la setmana passada, l'ex-primer ministre ha explicat que hi ha un viratge a la dreta, però que no té "por".

"El 2019 les paraules clau de les eleccions van ser Brexit, Italexit, Frexit... avui aquestes paraules estan completament fora de joc", ha dit, i ha afegit que en aquestes eleccions no han crescut les forces polítiques que tenen com a idea sortir de la UE.

Letta ha apuntat que l'actual legislatura s'ha de centrar en el finançament de la transició verda, ja que si no es fa, les empreses no tiraran endavant, ja que "costa diners".