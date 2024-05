Letta insta a integrar els mercats financers europeus per competir amb els Estats Units

Creu que no hi ha cap raó per no tenir un mercat financer únic

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre italià Enrico Letta ha defensat aquest divendres la integració dels 27 mercats financers europeus per competir amb els Estats Units, per la qual cosa ha demanat als grans països i economies europees anar en aquesta direcció.

"La fragmentació en 27 mercats financers està creant un èxode cap als Estats Units dels nostres estalvis i inversions. Els nostres estalvis se'n van als Estats Units perquè és un mercat més rendible, més beneficiós i gran. Necessitem canviar aquesta direcció i integrar els mercats financers per mantenir aquí els nostres estalvis", ha explicat en la 39a Reunió del Cercle d'Economia.

De fet, és una de les qüestions que recull en un informe que va presentar a l'abril i en què, amb el títol de 'Molt més que un mercat', planteja un full de ruta per al nou cicle polític i institucional que s'obre a Europa.

Davant el sector empresarial i polític present, Letta s'ha mostrat optimista i ha assegurat que veu possible avançar en la direcció de la integració dels mercats financers "en la pròxima legislatura" si les grans economies i països europeus s'uneixen per aconseguir-ho.

A més de reclamar una unió bancària, creu que no hi ha cap raó per no tenir un mercat financer únic: "L'única manera de fer-nos grans aquí és integrar-nos i crear un únic punt d'entrada per als productes financers que no siguin de la UE"

En l'informe també adverteix que finançar la transició cap a un mercat just, verd i digital costarà "molts diners", i creu que això s'ha d'explicar per minimitzar efectes i conseqüències sobre l'economia productiva i manufacturera.

'RÈGIM 28'

Davant l'Europa dels 27 països, Letta ha fet la seva proposta de crear el 'règim 28' amb la voluntat que les empreses puguin operar amb més facilitat a la UE.

"Som 27 països. Seria crear una mena de 28è país virtual, que tingués el seu propi sistema i es pogués donar a les empreses l'opció de triar el país número 28 i es poguessin acollir a aquest règim, que seria vàlid a tots els països de la UE", ha explicat.

Per Letta, cal simplificació, per la qual cosa creu que això podria funcionar i donarien a les empreses la possibilitat de "beneficiar-se del mercat únic".

REGNE UNIT

En preguntar-li si s'hauria d'intentar que el Regne Unit torni a la UE, ha opinat que cal reobrir un debat amb els anglesos però, a parer seu, només en el camp de la defensa per ara.

"No s'està llest per reobrir qualsevol debat sobre el futur. No seria gaire intel·ligent dedicar energies a això, però pel que fa a defensa sí", ha recalcat.