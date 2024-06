Letta creu que integrar els mercats europeus evitarà l'"èxode" d'inversions als EUA

Aposta per "treballar sense fronteres i amb un mercat únic"

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre italià Enrico Letta ha defensat que la integració dels mercats financers és "essencial per evitar l'èxode de les inversions i els estalvis" als Estats Units.

Ho ha dit aquest dijous en la jornada 'Inversions de la UE en projectes estratègics: una visió des de Catalunya', en la qual ha presentat un informe que va publicar a l'abril amb el títol 'Molt més que un mercat'.

Per Letta, s'ha de "treballar sense fronteres i amb un mercat únic" per poder competir i ha dit que aquest és el desafiament més important dels pròxims anys.

A parer seu, "és un problema quan la política es veu obligada a reaccionar a les crisis i no a mirar al futur", i ha apostat perquè les polítiques actuïn, en lloc de reaccionar.

Ha demanat treballar de manera conjunta per fer front als reptes futurs: "La inèrcia, a dia d'avui, suposa un declivi per a la UE".

DESCENTRALITZAR BRUSSEL·LES

Ha optat per "descentralitzar Brussel·les" i per canviar la visió que té la gent sobre les administracions europees, com la Comissió Europea (CE) o el Parlament Europeu (PE).

"Europa són els nostres 27 estats membres. La idea que Europa és Brussel·les és una idea que hem de superar i canviar per molts motius i pel bé de Brussel·les", ha afegit.

Respecte a l'Europa dels 27 països, Letta ha recordat la seva proposta de crear el 'Règim 28', que és una "drecera" perquè les empreses puguin operar amb més facilitat a la UE.