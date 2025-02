Letta afirma que la manca d'integració fa perdre a Europa 300.000 milions anuals

Aposta per un finançament privat del Pacte Verd Europeu

BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre italià Enrico Letta ha afirmat que la manca d'integració fa perdre a Europa 300.000 milions d'euros anuals que, textualment, estan volant als Estats Units: "És una vergonya".

Ho ha dit aquest dilluns durant la seva intervenció en el XIII Simposi de Funseam 'Europa, camí a la sostenibilitat energètica', que s'ha celebrat a la seu de Foment del Treball, en què ha destacat que el centre de la discussió és l'alt cost del Pacte Verd.

Ha destacat que en els darrers anys s'han pres importants decisions per al futur d'Europa i que la qüestió clau de la transició energètica és el finançament del Pacte Verd Europeu: "Cal enllaçar el mercat de capitals europeu i el finançament privat amb la transició ecològica".

Respecte als Estats Units, Letta ha assegurat que avui és un país "fort i independent" en termes energètics, per la qual cosa, a parer seu, el repte és molt més gran per a Europa.

Ha afirmat que l'autonomia energètica té una forta connexió amb la seguretat, fet que a parer seu s'ha demostrat amb la guerra entre Rússia i Ucraïna: "Si no som energèticament independents, no estem segurs".

FONS NEXT GENERATION

Letta creu que els fons Next Generation EU són una gran part de l'èxit econòmic dels països del sud, tot i que ha destacat que no són substituts d'altres inversions, i ha dit que països com Itàlia, França i Portugal estan d'acord que aquests fons "finançaran la transició".

Per això, ha assegurat que aquests països han de demostrar que "inverteixen bé els diners" dels fons, ja que la inversió d'aquests diners és la gran por, a parer seu, d'Europa.

Ha assegurat que incloure finançament privat en la transició és important per finançar el Pacte Verd, però perquè tingui èxit "Europa ha d'arribar a una solució comuna".