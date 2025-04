Letta afirma que la fragmentació de la UE és un "gran obstacle" per a inversors i pimes

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre italià Enrico Letta ha afirmat que la fragmentació de la Unió Europea (UE) és un "gran obstacle" per a inversors i pimes atès que, segons ell, calen 20 advocats per entendre com moure's del dret alemany al dret francès i ha defensat la creació d'un 28è estat virtual per simplificar les legislacions i els mecanismes comercials.

"És una idea per simplificar, perquè la simplificació avui és necessària, és la idea d'ajudar les pimes, que necessiten ajuda. Les pimes són el cor de la nostra economia", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press.

Preguntat per si creu que Trump rectificarà en relació amb la guerra comercial, ha expressat que és "optimista sobre el resultat final" malgrat qualificar, en les seves paraules, de bogeria total els aranzels i, en referència a la Xina com a soci comercial, ha apuntat que és un dels països més importants en les relacions de la UE amb el món, textualment.