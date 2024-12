L'Estat, STC i CriteriaCaixa cobraran cadascun 85 milions en dividends de Telefónica la setmana vinent

Repartirà 850,52 milions d'euros el 19 de desembre

L'Estat cobrarà el 19 de desembre 85 milions d'euros en dividends de Telefónica per la seva participació del 10% a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), un import similar al que rebran CriteriaCaixa, amb un pes del 9,99% en la companyia, i l'operador àrab STC --controlat pel fons sobirà saudita, Public Investment Fund (PIF)--, que té un 9,97% del capital de l'empresa.

La setmana vinent Telefónica abonarà 0,15 euros per títol als seus accionistes, un import corresponent al segon tram del dividend de 0,3 euros bruts per acció que pagarà el 2024 (el primer tram es va abonar el juny passat).

L'Estat va invertir gairebé 2.285 milions d'euros per aconseguir la seva participació del 10% a Telefónica, per la qual cosa només amb els dividends del 2024 ja ha amortitzat un 7,43% de l'import destinat a aquesta operació.

Així mateix, si es pren com a referència la cotització de Telefónica al final de la sessió borsària d'aquest divendres, 13 de desembre, els 4,278 euros per títol en què va tancar la companyia suposen que el valor de mercat del paquet accionarial de l'Estat ascendeix a gairebé 2.426 milions d'euros, és a dir, un 6,17% més que l'import invertit per aconseguir aquesta participació del 10%.

Per la seva banda, CriteriaCaixa va aconseguir a finals del juny passat, quan Telefónica ja havia abonat el primer tram del seu dividend anual, una posició del 9,99% al capital de l'operadora, enfront del poc més del 5% que posseïa aleshores.

D'aquesta manera, CriteriaCaixa va cobrar 43,18 milions d'euros del primer tram del dividend de Telefónica, per la qual cosa sumat als prop de 85 milions d'euros que rebrà la setmana vinent l'entitat s'embutxacarà en total gairebé 130 milions d'euros.

Per la seva banda, el passat 28 de novembre es va anunciar que STC havia rebut el vistiplau per completar la presa del 9,97% de Telefónica, per la qual cosa la retribució que rebrà la setmana vinent també se situarà al voltant de 85 milions d'euros, enfront dels 42,26 milions d'euros que va percebre del primer tram.

Igual que CriteriaCaixa, la companyia saudita cobrarà aquest any prop de 130 milions d'euros en dividends de Telefónica, per la qual cosa ja ha aconseguit amortitzar al voltant d'un 6,2% dels 2.100 milions d'euros que va invertir per controlar el 9,97% de la companyia presidida per José María Álvarez-Pallete.

CALENDARI

En aquest context, el dilluns vinent, 16 de gener, serà l'últim dia en què els accionistes podran adquirir títols de Telefónica amb dret a rebre el dividend de 0,15 euros que abonarà la companyia el 19 de desembre.

Així, el 17 de desembre les accions de l'empresa cotitzaran sense dret a aquesta retribució i l'endemà, el 18 de desembre, es determinaran els titulars amb dret al mateix.

Telefónia repartirà en total 850,52 milions d'euros corresponents al segon tram del dividend.