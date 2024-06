L'Estat pagarà als partits 32.508 euros per cada escó i un euro per vot en aquestes europees

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

L'Estat pagarà als partits polítics 32.508,74 euros per cada escó que obtinguin en les eleccions al Parlament Europeu aquest diumenge. A més, aquells que aconsegueixin representació a l'Eurocambra també rebran 1,08 euros per cada vot.

Aquestes xifres es mantenen intactes des dels comicis europeus de l'any 2014, i continuen estant per sobre de les que s'abonen en les eleccions generals, en les quals es paga 21.167,64 euros per cada escó del Congrés i del Senat i 81 cèntims cada vot rebut a la Cambra baixa, sempre que aquests sufragis s'hagin traduït en escons.

Segons recull l'ordre del Ministeri d'Hisenda publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), els partits també compten amb subvencions per cobrir les despeses electorals originades amb l'enviament directe o personal de la propaganda electoral.

MÉS AJUTS A LA PROPAGANDA ELECTORAL

On sí que hi ha hagut un augment és en les quanties pel que fa als comicis de l'any 2019. Per a les eleccions d'aquest diumenge, l'Estat aportarà 17 cèntims per elector sempre que la candidatura obtingui escons i un suport mínim del 15 per cent dels vots, és a dir dos cèntims més que el 2019.

Per a aquelles candidatures que assoleixin un suport mínim del 6%, la subvenció serà de 12 cèntims (un més que el 2019); si superen el 3% serà de prop de 3 cèntims, i si aconsegueixen almenys un 1 per cent dels vots emesos serà de gairebé 2 cèntims. Això sí, per cobrar aquesta ajuda cal obtenir almenys un eurodiputat.

Aquesta subvenció al 'mailing', la continuïtat de la qual ha estat qüestionada per alguns partits, no està inclosa en el límit de despeses electorals per a la campanya, que el Govern central ha fixat, conforme la legislació, en el resultat de multiplicar 19 cèntims pel nombre d'habitants corresponent a la població de dret en les seccions electorals on s'hagi sol·licitat difondre paperetes.