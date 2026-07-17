L'Estat inverteix 1.321 milions a Catalunya el 2025, un 8,6% de la inversió total a les CA

Rober Solsona - Europa Press - Arxiu
MADRID/BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Estat ha executat a Catalunya una inversió de 1.321,16 milions d'euros el 2025, la qual cosa representa el 8,6% de tota la inversió executada per l'Estat a les comunitats autònomes (CA) durant l'anterior exercici, fet que situa Catalunya en la cinquena posició del rànquing.
Així consta en les dades de la Intervenció General de l'Estat (IGAE), a les quals ha tingut accés Europa Press, en què es desglossen aquestes xifres per semestres, sumant els quatre components de la inversió: l'administració general de l'Estat (AGE), els organismes autònoms, el sector públic administratiu amb pressupost estimatiu i el sector públic empresarial i fundacional.
En un context marcat per la pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), la inversió regionalizada total es va enfilar als 15.368,8 milions d'euros. Aquesta xifra engloba les obligacions reconegudes de l'administració general de l'Estat (AGE), els organismes autònoms i la inversió real de les entitats públiques empresarials i fundacions.
El gruix de la inversió a Catalunya va provenir del sector públic empresarial, que va aportar 1.075,1 milions d'euros, impulsat principalment per les obres ferroviàries d'Adif i Adif-Alta Velocitat (668,5 milions entre totes dues). La inversió directa dels ministeris a la comunitat va augmentar a 201,1 milions d'euros.
La Comunitat de Madrid (3.217,73 milions d'euros), la Comunitat Valenciana (1.737,78 milions), Andalusia (1.619,76 milions) i Galícia (1.579,77 milions) van ser les quatre comunitats amb més inversió real executada pel sector públic estatal durant l'exercici 2025.