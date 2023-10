L'Estat finançarà amb prop de 420 milions d'euros dos projectes de mobilitat sostenible a Catalunya

La inversió inicial per a aquests dos convenis és de 420 milions d'euros



El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya per iniciar la tramitació administrativa i econòmica de dos dels quatre convenis que s'incloïen en el protocol subscrit entre ambdues administracions el passat mes de juliol amb l'objectiu de millorar la connectivitat i potenciar la mobilitat sostenible.

La inversió inicial per a aquests dos convenis és de 420 milions d'euros, que finançarà el ministeri directament o a través d'Adif, segons assenyala el Mitma a través d'un comunicat aquest dissabte.

En concret, s'ha arribat a un acord sobre el text en el Conveni de Bescanviadors per a l'execució de bescanviadors entre la xarxa ferroviària d'interès general i la xarxa autonòmica, que tindrà un cost aproximat de 36 milions d'euros, i en el Conveni Maresme per a l'execució d'actuacions en el Maresme, derivades de la cessió de la carretera N-II, la inversió inicial de la qual és de 384 milions d'euros.

Els convenis estan prevists en les disposicions addicionals centena dinovena i centena vintena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023.

L'objectiu és desenvolupar la infraestructura viària i ferroviària i també millorar la connectivitat a les carreteres existents amb la finalitat de "promoure la mobilitat activa i sostenible amb actuacions de pacificació, carrils bici o eficiència energètica".

"Cal destacar el compromís del ministeri amb la comarca del Maresme i amb el ferrocarril. Hem arribat a un acord per fer realitat uns convenis que permetran millorar la mobilitat en el conjunt de la comarca, on el ferrocarril també estarà present, i potenciar el servei del tren i la connectivitat del Vallés Occidental", ha assegurat el secretari d'Estat, David Lucas, durant la celebració del 175 aniversari de la primera línia ferroviària de la Península, entre Barcelona i Mataró, on ha anunciat la signatura de tots dos convenis.

"A mitjan 2023 hem superat els 1.150 milions d'euros d'execució en el Pla de Rodalies, el 33% de la inversió total prevista per 2020-2025, amb més de 160 actuacions en marxa. Entre elles destaquen la duplicació de la línia R-3, actualment en execució; la compra de 101 nous trens; o la instal·lació de nous sistemes de senyalització més segurs", ha detallat Lucas.

Així mateix, ha recordat els reptes que afronta el ferrocarril, i en els quals el ministeri treballa, són la millora de la mobilitat quotidiana, l'augment i enlairament del transport de mercaderies per ferrocarril i la democratització de l'alta velocitat.

ALTRES DOS CONVENIS

Després d'arribar a aquest primer acord, el ministeri i la Generalitat segueixen treballant en la definició dels textos dels altres dos convenis inclosos en el protocol subscrit al juliol i també prevists als Pressupostos Generals de 2023.

Es tracta del Conveni AP2-AP7 per a l'execució d'actuacions de millora de la connectivitat d'ambdues carreteres, i del Conveni Eix Pirinenc per a l'execució del pla d'actuacions en la N-260.