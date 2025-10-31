L'estand de la Generalitat en l'Smart City mostrarà solucions innovadores de 20 empreses

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
L'estand de la Generalitat en l'Smart City Expo Congress (SCEWC) mostrarà projectes, serveis i solucions innovadores que ofereixen 20 empreses i centres tecnològics de l'ecosistema digital català, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.
L'objectiu és facilitar oportunitats de negoci i internacionalització a les empreses catalanes que participin en la trobada, que se celebrarà del 4 al 6 de novembre al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira de Barcelona.
Un altre objectiu és mostrar la seva "aposta per la innovació digital com a motor de competitivitat empresarial i palanca per abordar els grans reptes locals i globals" en un congrés que preveu rebre més de 25.000 assistents.
La Generalitat promocionarà petites i mitjanes empreses, start-ups i la resta d'agents de l'ecosistema d'innovació digital català, "facilitant la visibilitat internacional dels projectes, productes, serveis i solucions que desenvolupen".
Ho farà amb el lema 'The Human Side of Innovation' (La cara humana de la innovació) i des de l'estand 'Catalonia' (D50), impulsat per la Conselleria d'Empresa i Treball a través de la Secretaria de Polítiques Digitals i l'agència per la competitivitat de l'empresa Acció.