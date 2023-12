L'estafador de l'amor s'entrega a la presó de Lledoners (Barcelona)

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

Albert Cavallé, conegut com l'estafador de l'amor, s'ha entregat aquest dilluns al matí a la presó de Lledoners (Barcelona), han explicat fonts penitenciàries a Europa Press.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha detallat que la secció 8 de l'Audiència de Barcelona n'ha constatat l'ingrés a presó després d'haver dictat una ordre perquè Cavallé entrés a presó per complir una condemna de dos anys i tres mesos.

Cavallé acumula almenys vuit condemnes, i aquesta per la qual ha entrat a presó correspon a una causa en què al febrer va admetre haver enganyat sis dones per estafar un total de 68.500 euros, causa que li va valer una condemna d'un any i nou mesos per estafa i sis mesos més per furt.

La sentència es va dictar 'in voce' i va ser ferma des del mateix dia perquè era fruit d'un acord després que Cavallé va confessar que havia fet servir aplicacions com Tinder i Badoo fent-se passar per advocat, inversor, cirurgià o fill dels amos milionaris d'una reconeguda clínica de Barcelona per fingir solvència econòmica i establir una relació amb les dones per aconseguir els seus diners.

Entre els enganys que va reconèixer, va afirmar treballar i tenir els comptes a Panamà, amb la qual cosa va aconseguir que una de les dones li prestés 49.000 euros en efectiu en diverses entregues.