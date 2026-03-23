L'estació de Juneda (Lleida) comença obres per permetre l'estacionament de mercaderies

LLEIDA 23 març (EUROPA PRESS) -
Adif ha començat a ampliar una de les vies a l'estació de Juneda (Lleida) fins als 750 metres, fet que permetrà estacionar trens de mercaderies, i les obres interrompran diversos dies el servei normal de les línies R13 i R14.
Les obres obligaran a paralitzar la circulació de Lleida a Vinaixa (Lleida) el 28 i 29 de març, i també el primer tram del dia 30, per la qual cosa Renfe ja ha programat un pla alternatiu de transport, explica l'empresa ferroviària aquest dilluns en un comunicat.
El servei alternatiu es farà per carretera, entre les estacions de Lleida Pirineus i Vinaixa: diferents autobusos pararan a Lleida, les Borges Blanques i Vinaixa, i també s'activaran microbusos amb parades a les estacions intermèdies.